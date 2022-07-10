Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Сотрудники миссии Perseverance отчитались об успешном завершении сбора девятой пробы марсианского грунта. Об этом сообщает портал Space.com.

Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика) NASA/JPL-Caltech

Разработанный по программе NASA марсоход Perseverance прибыл на Марс в феврале 2021 года. Одной из задач миссии является сбор и анализ проб грунта из разных мест в районе посадки аппарата.

Первая попытка сбора грунта была предпринята в августе 2021 года, но она оказалась неудачной. После этого было выполнено восемь успешных заборов проб грунта. Девятый образец грунта был собран в дельте высохшей реки Неретва, содержащей карбонаты и гидроокись кремния, которые в земных условиях могут сохранять микроскопические остатки ископаемых организмов.

«Образец №9 собран! Наша команда ждала больше года, чтобы подобраться поближе к дельте этой реки и посмотреть, что мы сможет узнать о прошлом Марса», — сообщили сотрудники миссии.

Планируется, что в будущем собранные марсоходом Perseverance пробы грунта будут доставлены на Землю. Запуск миссии для доставки собранных проб планируется на начало 2030-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: В США восстановили связь с марсианским вертолётом Ingenuity