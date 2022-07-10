Сеул, 10 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Несколько пусков с использованием, как предполагается, реактивных систем залпового огня (РСЗО) произвела 10 июля Северная Корея. Об этом 10 июля сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил страны.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Отмечается, что такое предположение было сделано исходя из траектории полёта выпущенных КНДР снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находившийся с визитом в Индонезии, встретился с немецкой коллегой Анналеной Бербок.