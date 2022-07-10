Москва, , 15:27 — REGNUM Крупнейший исследователь выдающегося русско-еврейского политического деятеля и писателя Владимира Жаботинского — доктор филологических наук, профессор Леонид Кацис поделился с ИА REGNUM своим новым открытием в области творчества Жаботинского (здесь он выступает под псевдонимом Зекки-паша) и свидетельством о месте города Славянск между Харьковом и Ростовом-на-Дону, который ныне ждёт освобождения от бандеровских оккупантов.

Газета «Утро Юга». 1914

Ниже полностью приведена статья Жаботинского из одной из крупнейших дореволюционных газет Юга России — «Утро Юга» 1914 года.

Слоб<ода> Барвеньково Хар<ьковской> губ<ернии> (от собственного корреспондента): В периферии Ростова.

На самом севере Донецкого бассейна, уже в пределах Харьковской губернии, как раз на полпути между Харьковом и Ростовом лежит громадная торговая слобода Барвеньково. Севернее её уже начинается настоящая земледельческая Малороссия с белыми хатками, лирическими украинскими пейзажами, мирными пасторалями сельской жизни…

Но само Барвеньково и вся местность к югу в том числе и соседний Славянск — всё это лежит уже в сфере влияния Ростова, в горнозаводском районе, среди высоких фабричных труб, горнозаводских, литейных, соляных и иных заводов, угольных, соляных шахт, среди лихорадочной индустриально-промышленной жизни. Благодаря громадной хлебной ссыпке, превосходящей даже Миллеровскую, Барвенково завязало непосредственные сношения с Ростовом, которые ещё более окрепли с проведением С.-Донецкой ж. д. Весь хлеб по этой последней и по Южным дорогам отправляется к этому порту…

Здесь имеются даже отделения некоторых ростовских фирм. Что касается культурной жизни слободы, то здесь уже преобладает влияние Харькова, но опять-таки чувствуется в этом стремление к утилитарному, к практицизму, даже в сфере образования. Так средне-учебное заведение здесь — коммерческое училище, в высшем начальном преподается счетоводство; общественные организации здесь, главным образом, построены на коммерческой почве: здесь имеется общество взаимного кредита, мелкое кредитное товарищество, сельскохозяйственное общество, о-во потребителей и т. д. Мало того, есть проект открыть второе общество взаимного кредита и ходатайствовать об открытии, если не здесь, то в Славянске, отделения Государственного банка… И так далеко это от культурного университетского Харькова и близко к городу-коммерсанту, городу-кулаку — Ростову…

Зекки-паша