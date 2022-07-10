Лондон, , 15:25 — REGNUM Британский парламентарий Том Тугендхат, участвующий в борьбе за пост премьер-министра страны, пояснил ранее сделанное им предложение о высылке всех граждан России из страны. Он заявил об этом 10 июля в интервью телеканалу Sky News.

Великобритания tpsdave

Как отметил политик, поясняя своё радикальное предложение, Британии необходимо признать необходимость собственной защиты и оказавшихся в уязвимом положении людей, которым нужна защита со стороны государства.

«Вместе с тем нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», — сказал он.

Также Тугендхат добавил, что, по его мнению, «совершенно очевидно», что британским властям не нужно проводить перезагрузку своих отношений с Россией и они должны дать понять, что будут защищать свои интересы.

«Я хочу защищать тех жителей России, которые находятся здесь на законных основаниях, нуждаются в защите и, бесспорно, стали частью нашего общества. Таких я хочу защищать, но вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу и подрывающие нашу безопасность, не найдут здесь убежища», — пояснил британский парламентарий.

Напомним ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года в день начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины Тугендхат предложил заморозить все российские активы и выслать всех граждан России.