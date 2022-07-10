Богота, , 15:25 — REGNUM Ввоз смартфонов и планшетных компьютеров Apple с поддержкой мобильной связи пятого поколения запрещён в Колумбии из-за патентного спора американской компании с Ericsson. Об этом сообщил специалист в сфере интеллектуальной собственности Флориан Мюллер в своём блоге.

Apple Tech.everyeye.it

Импорт iPhone и iPad с поддержкой 5G запрещён в соответствии с решением суда в столице Колумбии Боготе. Суд признал, что применяемые в этих устройствах решения нарушают патент шведской компании Ericsson, зарегистрированный в Колумбии в 2019 году. В Apple заявили о намерении обжаловать решение суда.

Патентный спор между Ericsson и Apple длится с начала 2022 года, когда шведская компания подала два иска к Apple в США. В Ericsson обвинили американского производителя в использовании принадлежащих ей патентов без заключения нового лицензионного соглашения.

Судебное разбирательство в Колумбии стало одним из последствий этого патентного спора. Схожие судебные процессы ведутся в Великобритании, США, Бразилии и ряде других стран.