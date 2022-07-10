Нягань, Югра, , 15:23 — REGNUM В Нягани (ХМАО) проводили в последний путь разведчика-снайпера Никиту Новикова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории республик Донбасса и Украины. Об этом сообщает горадминистрация Нягани.

Никита Новиков Пресс-служба горадминистрации Нягани

Никита Новиков родился 20 октября 2002 года. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 6. Ещё в школе он твёрдо решил стать военным, интересовался историей Отечества и политикой, параллельно занимался рукопашным боем и стрельбой. Был призван на срочную службу в декабре 2020 года, в дальнейшем службу по контракту проходил в воинской части № 44 195 в должности разведчика-снайпера.

Разведчик-снайпер Никита Новиков погиб 30 июня 2022 года, выполняя боевое задание. Он прикрывал попавшую в засаду группу и спас товарищей, пожертвовав собой.

В Югре у Никиты остались отец, мать и две сестры. Никиту родные и близкие вспоминают добрым человеком, сослуживцы помнят отзывчивым, отличным товарищем и замечательным другом. В средней школе № 6 Нягани появится уголок памяти Никиты Новикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР.

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