Лондон, 10 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Бывшая глава министерства обороны Британии, а ныне младший министр по торговой политике страны Пенни Мордонт объявила о том, что он выдвигает свою кандидатуру на пост британского премьер-министра. Она написала об этом 10 июля на своей странице в одной из соцсетей.

(сс) Russell Watkins Пенни Мордонт

Также младший министр по торговой политике страны прикрепила к своему сообщению видеозапись и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

При этом в 2019 году Пенни Мордонт стала первой в истории Британии женщиной на посту главы Минобороны и занимала эту должность в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании кандидаты на пост премьер-министра лидера Консервативной партии — министр финансов Надим Захави, министр транспорта Грант Шэппс, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и экс-глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант — выступили за увеличение военных расходов.