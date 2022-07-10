Челябинск, 10 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель осквернил мемориал воинам-интернационалистам. Об этом сообщили журналистам представители полиции.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

Монумент находится в Ленинском районе города. Подозреваемый нанёс на боевую машину десанта различные надписи. Стражи порядка задержали его.

Теперь в отношении гражданина завели уголовное дело. За вандализм ему грозит до трёх месяцев ареста.