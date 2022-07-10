Чойский район, Алтай, , 15:17 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства многодетной матери. В совершении преступления подозревают 43-летнего жителя села Каракокша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Тело убитой скинули в выгребную яму туалета. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, вечером 6 июня в ходе ссоры с супругой из-за её позднего возвращения, мужчина нанёс не менее восьми ударов гвоздодёром по голове потерпевшей, а также два удара ножом в спину. В результате 35-летняя скончалась на месте.

«Осознав содеянное, в целях избежания наказания, мужчина вынес тело погибшей из дома и сбросил в выгребную яму уличного туалета, находящегося на территории домовладения, помыл в доме полы, а также орудия совершения преступления», — отметили в ведомстве.

Спустя несколько дней знакомый потерпевшей сообщил в полицию о безвестном исчезновении женщины. В ходе следственных действий была установлена причастность к преступлению супруга убитой. В прихожей дома, а также на гвоздодёре и ноже были найдены следы, похожие на кровь.

В ходе допроса мужчина отвечал уклончиво, однако запутавшись в пояснениях признался в совершении преступления, указав место, куда он спрятал тело. Ему предъявлено обвинение в убийстве, решением суда он заключён под стражу. Четверо детей женщины в возрасте от 1,7 до 17 лет переданы их близким родственникам.