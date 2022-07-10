Москва, , 15:03 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен готовиться к даче показаний в связи с тем, что он настаивал на бомбежки мирных городов Донбасса и Украины, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Его должен ожидать суд», — завил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Джонсом «замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ», говорит спикер Госдумы.

«Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города. Его должен ожидать суд, во всяком случае, считаю правильным, чтобы мы этот вопрос с контроля не снимали, а он готовился к даче показаний», — подчеркнул Володин.

Кроме того, по убеждению спикера Госдумы, нельзя быть клоуном, занимая такую должность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже Криса Пинчера.

Предполагается, что осенью будет выбран новый глава Консервативной партии, который займет и премьерское кресло.

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