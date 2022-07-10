Донецк, 10 июля 2022, 14:53 — REGNUM Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее по Горловке и Донецку были выпущены «натовские» снаряды.
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