Мариуполь, ДНР, 10 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Мариуполе 13 июля будет введён в эксплуатацию завод по производству газоблоков, которые необходимы для строительства современных жилых домов. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Производительность завода будет составлять порядка 300 кубических метров готовой продукции за 12 часов работы. Для строительства одного жилого комплекса из 12 пятиэтажных домов необходимо 7000 кубических метров бетонных газоблоков всего», — уточнил инженер Александр Гудко.

При этом отмечается, что новый завод располагается в Мариуполе на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна около нового жилого комплекса, который строит российское Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт на Украине имеет целью ослабить Россию.