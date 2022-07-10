Москва, 10 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. США разрушили старые европейские государства, приведя к власти политиков, ориентированных на Америку, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Приход в политику таких как Джонсон, и можно фамилии дальше называть, — это касается руководства Польши, Германии, таких же руководителей, я уже не говорю про Соединенные Штаты Америки, — считаю, во многом именно по их вине мы сегодня столкнулись с ситуацией на Украине. Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки», — заявил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Парламентский час».

В основе, на взгляд спикера Госдумы, «лежит ситуация, когда США хотели обладать миром, и взяли и просто разрушили старые европейские государства, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на США».

«И тем самым, они убрали балансы, противовесы. Убрали в том числе, возможность лидеров европейских государств высказывать при обсуждении свое мнение на происходящее, особенно в Европе. Сейчас они все поддакивают. В каких-то случаях, может быть, еще Франция пытается занять свое особое место и высказать точку зрения, но это тоже не получается», — рассуждает парламентарий.

США смогли ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза, сказал он.

«Учитывая, что и европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польши, и можно дальше продолжать. Во всяком случае, всем очевидно, что большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета. Это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике», — указал Володин.

«А что касается Германии, Франции, Италии, они просто-напросто ослаблены через вымывание из выборов самостоятельных политиков, и поддержку тех, кто абсолютно управляется из Вашингтона. То есть, такие карманные руководители. В итоге, мы с вами видим, к чему это приводит», — констатировал спикер Госдумы.