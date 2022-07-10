Москва, , 14:27 — REGNUM Видеозапись нанесения Вооружёнными силами (ВС) России удара высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения киевских боевиков на территории керамического комбината в городе Славянске ДНР опубликовало 10 июня Минобороны России.

ОТРК «Искандер-М» Минобороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» выходит на ударную позицию и запускает две ракеты по целям в Славянске. Также показаны кадры, снятые с приближающихся к украинским военным объектам российских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ поразили высокоточным оружием наземного базирования пункт временной дислокации артиллерийского подразделения и склад боеприпасов вооружаемых украинских формирований в Славянске и при этом уничтожили свыше артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, а также порядка 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».