Москва, , 14:27 — REGNUM Закрытие части кинотеатров в России может привести к снижению качества выпускаемых фильмов, заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Об этом сообщает ТАСС.

Кинопрокат DanielSTL

Сельянов отметил, что отечественный кинопрокат столкнулся с серьёзным кризисом на фоне ухода из России крупных голливудский кинокомпаний. Он призвал поддержать отрасль, чтобы помочь выжить российским кинотеатрам.

«А зачем тратить огромные деньги на создание больших фильмов, которые смотреть будут на телефоне? Изображение, звук, графика стоят больших денег и больших усилий, мы стараемся, чтобы вся ценность, связанная с кинотеатральным просмотром, была видна зрителю», — объяснил эксперт.

После начала специальной военной операции ряд голливудских кинокомпаний, включая Warner Bros, Universal и Disney объявили о прекращении деятельности в России. Это привело к существенному падению сборов и сокращению времени работы части кинозалов в России.

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