Междуреченск, Кемеровская область, , 14:26 — REGNUM В Междуреченске сегодня прошёл традиционный шорский праздник «Чыш Чозак Пайрам». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерства культуры и национальной политики региона.

На шорском празднике «Чыш Чозак Пайрам'' t. me/kultura_kuzbassa

«Мероприятие направлено на популяризацию народного творчества, сохранение культурных традиций и самобытности шорского народа, развитие событийного туризма в нашем регионе», — отметили в минкультуры Кузбасса.

Так, делегации из кузбасских городов оформили шорский национальный стан и угостили всех желающих национальными блюдами. А на выставке декоративно-прикладного искусства можно было купить украшения, предметы шорского быта, декоративные панно и национальные куклы.

Также гостей праздника познакомили с шорскими традициями и семейными увлечениями.