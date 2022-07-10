Берлин, , 14:23 — REGNUM ФРГ больше месяца блокирует пакет помощи Украине от ЕС на €9 млрд, что вызывает недовольство Киева, пишет испанская Corriere della Sera.

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Так, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не поддерживает планы Еврокомиссии оказывать помощь Украине за счет общего европейского долга. Пока в Берлине одобрили лишь первый транш в €1 млрд.

Киев в то же время оценил свои потребности в $5 млрд, и в сентябре, когда наступит срок очередного погашения внешней задолженности, может объявить дефолт, отмечает издание.

Такое поведение Берлина вызывает недовольство властей Украины. Киев также понимает, что Берлин хочет обойти часть антироссийских санкций для гарантии поставок газа в Европу.