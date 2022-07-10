Москва, , 14:20 — REGNUM Мир сейчас не находится на пороге большой войны, но разрешение ситуации мирными средствами не выгодно США, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Нет. Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Дума ТВ».

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«Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — добавил Володин.

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