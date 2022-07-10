Москва, , 14:19 — REGNUM Конфликт на Украине имеет целью ослабить Россию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается конфликта на территории Украины, понятно, что цель его — ослабить Россию», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Дума ТВ».

Сейчас самое главное — не допустить большой беды, убежден парламентарий.

«Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, защитить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждан России, соотечественников. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное», — сказал Володин.

Глава государства упредил то, что могло случиться — войска были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв, говорит он.

«И могло привести вообще к самому худшему — мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — убежден Володин.

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