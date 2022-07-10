Кемерово, 10 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Кемеровском муниципальном округе сегодня, 10 июля, прошла всекузбасская ярмарка фольклора и народных умельцев «Славянский двор». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

t. me/kultura_kuzbassa Ярмарка фольклора и народных умельцев в Кузбассе

Своё творчество на берегу реки Большая Промышленная села Елыкаево представили 18 делегаций из Кузбасса.

Так, 50 мастеров декоративно-прикладного творчества показали свои лучшие изделия из глины, бересты, соломы, дерева. На ярмарке можно было приобрести лоскутные одеяла и вязаные куклы, салфетки, традиционные пояса и украшения из бисера.

В конце праздника состоялся большой хоровод дружбы.