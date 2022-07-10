Москва, 10 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Кризис в Европе будет усугубляться, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Понятно, что Европа переживает кризис. И дальше это все будет только усугубляться», — отметил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Дума ТВ».

Те же энергоресурсы, которые раньше европейские страны получали из России дешевле, сегодня замещаются более дорогими из тех же США, и в целом от этого страдает экономика европейских государств.

Проседает и национальная валюта — евро, которая уже не конкурирует с долларом, как это было изначально, добавил он.

«Поэтому, вывод один: США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает», — резюмировал Володин.