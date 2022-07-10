10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты New York Times о том, что Соединенным Штатам Америки будет трудно долго поддерживать уровень помощи Киеву.

Мирослава Романенко, , 15:36 — REGNUM Соединенным Штатам Америки будет трудно долго поддерживать уровень помощи Киеву. Об этом заявила газета New York Times, сославшись на чиновников и аналитиков.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Неизвестно, как долго Штаты будут поддерживать киевский режим, когда поставят обещанную помощь на 54 млрд долларов. Уточняется, что военная помощь Киеву будет поступать до второго квартала 2023 года, а военная готовность США при этом будет снижаться и у Штатов и союзников могут закончиться запасы оружия.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что Штаты будут помогать Киеву «до последнего», а в качестве аргумента комментирующие привели Афганистан. Иные считают, что интерес Запада к украинскому вопросу действительно снизился. Были и те, кто считает, что не стоит рассчитывать на снижение уровня западной поддержки Украины.

«Как такова Украина не нужна США, они посылают оружие, чтобы самим остаться в стороне, но Россию ослабить», — написал Онуфрий Г.

«Уже даже британские газетенки перестали писать про Украину. Западу в принципе вся эта тема уже надоела, — Украина для них это пройденный этап. Теперь Зеленскому не оказывают даже информационной поддержки…» — отметил Бахрам Ч.

«США так просто Украину не сдадут. Это большой проигрыш будет тогда. Поэтому будут печатать денег сколько надо», — отреагировал один из комментирующих.

«Дойдёт до того, что старое советское оружие будут выкупать у Израиля, Ирака, Афганистана, возможно, в Африке. Современное западное вооружение они отдать боятся — теперь точно знают, что украинцы его продадут налево — или России, или Китаю, или потеряют», — отметил Олег Т.

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«Да ладно… Афганистан они сколько лет накачивали? Денег напечатают сколько надо…» — прокомментировал Bum.

«Думаю, становится очевидно, что никакой помощи Украине не стоит ждать от западных стран. Ажиотаж, который был заграницей создан из-за спецоперации, потихоньку спадает. Раньше были билборды и обложки журналов с этой тематикой, с различной поддержкой украинцев. Сейчас, видимо, людям надоела эта тема как одна из многих неважных. Зато, может быть, Зеленский, наконец, поймет, какое на самом деле отношение Запада к Украине. В очередной раз доказано, что все, кто говорил, что Украина — марионетка в руках США, были правы», — написала Александра М.

«Ну, как минимум, на 5−6 миллиардов в месяц украинские политики могут уже губу закатать. А дальше — больше. Даже кредиты не будут давать. Дураков нет. У Зеленского есть [время] до сентября совершить какую-то победу реальную… Иначе всё…» — пишет И. Д.

«Несмотря на все отвлекающие обстоятельства, США никогда не забывали об украинском кризисе. Они постоянно поддерживали периферийный интерес к событиям на Украине, хотя и отдавали первые роли другим проблемам», — отметила Эльвира Ш.

«Лучше всего было бы, чтобы налогоплательщики Америки провели ревизию своих налогов и [выяснили], куда действительно уходят эти деньги! А не тупо доверяли своему правительству! Ребята, вас обманывают», — отреагировал Vektor.

«Как это денег нет у Запада? Им еще восстанавливать не только Украину, но и Сирию, Ирак, Ливию, Йемен…» — добавила Ирэна.

«Вон уже Афганистан поддержали!» — подытожил Андрей.