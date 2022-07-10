Москва, 10 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили высокоточным оружием наземного базирования пункт временной дислокации артиллерийского подразделения и склад боеприпасов вооруженных украинских формирований в Славянске и при этом уничтожили свыше тысячи артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, а также порядка 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 10 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что за это время российские Воздушно-космические силы уничтожили три пункта управления ВСУ, а также живую силу и военную технику киевских боевиков в 16 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос обеспечения ФРГ энергоресурсами будет на повестке в течение долгого времени.