Кемерово, 10 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области разряд молнии попал в 14-летнюю девочку. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

oompa123 Молния

«Удар молнии — это электрический разряд чудовищной силы. Вероятность попадания молнии в человека невелика, но такие случаи встречаются, — сообщил кузбасский минздрав в своём телеграм-канале. — В июне инцидент произошел в Яшкино. Разряд попал в 14-летнюю девочку. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь».

В министерстве уточнили, что девочка уже выписана из больницы, её здоровью сейчас ничто не угрожает.