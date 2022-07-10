Москва, 10 июля 2022, 14:09 — REGNUM США ослабили Европу через создание Евросоюза, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Дума ТВ».

«Учитывая, что и европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польши, и можно дальше продолжать», — говорит он.

Во всяком случае, всем очевидно, что это большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета, это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике, указал Володин.

А что касается Германии, Франции, Италии, они просто-напросто ослаблены через вымывание из выборов самостоятельных политиков, и поддержку тех, кто абсолютно управляется из Вашингтона. То есть, такие карманные руководители, добавил спикер Госдумы.

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