Москва, 10 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. США ослабили Европу через создание Евросоюза, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Дума ТВ».

«Учитывая, что и европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польши, и можно дальше продолжать», — говорит он.

Во всяком случае, всем очевидно, что это большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета, это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике, указал Володин.

А что касается Германии, Франции, Италии, они просто-напросто ослаблены через вымывание из выборов самостоятельных политиков, и поддержку тех, кто абсолютно управляется из Вашингтона. То есть, такие карманные руководители, добавил спикер Госдумы.

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