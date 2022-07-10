Омск, , 14:09 — REGNUM В Омске возбуждено два уголовных дело по факту кражи 700 метров оптоволоконных кабелей. В совершении преступления подозревают 42-летнего горожанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Кабель Rg213.ru

Жители трёх девятиэтажных домов Советского округа, оставшиеся без телевидения и интернета, обратились в телекоммуникационную компанию. Представители последней, в свою очередь, сообщили в полицию о пропаже сетевого кабеля с первого по последний этаж в каждом из шести подъездов.

«Сотрудники полиции, прибыв в дома на проспекте Мира и улице Лаптева, осмотрели подъезды, изъял различные следы, часть из которых принадлежала ранее судимому гражданину, проживающему в одном из домов. Жильца задержали», — отметили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что похищал кабели днём, притворяясь ремонтником, после чего сдавал их в пункт приёма металла. Всего таким образом ему удалось заработать около 7 тыс. рублей.