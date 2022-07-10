Новосибирск, 10 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался на первом месте медиарейтинга глав столиц субъектов Сибирского федерального округа. Рейтинг за июнь 2022 года приводит портал «Медиалогия».

Антон 48048 Анатолий Локоть

Медиаиндекс Локтя составил 20 603,9.

В рейтинг также попал председатель совета депутатов города Дмитрий Асанцев. Он находится на 12-м месте.

Отметим, что на втором месте рейтинга находится мэр Омска Сергей Шелест, на третьем — глава Красноярска Сергей Еремин.