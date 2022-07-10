Иркутск, 10 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 10 июля известил о пожароопасный ситуации в лесах региона. По его словам, в Катангском и Качугском районах продолжают действовать 2 пожара на площади 6 га. В Тайшетском районе обнаружили очаг и в течение дня ликвидировали его на площади 1 га.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

«Еще 4 возгорания находятся в локализованном состоянии. 3 из них в Катангском районе в зоне контроля. Еще один в Ольхонском. Их общая площадь — 343 га. Все пожары в зоне контроля тушим! На завтра (11 июля) ставим окончательную ликвидацию трех возгораний: в Катангском районе на границе с Якутией (260 км от Ербогачена), в Качугском и Ольхонском районах.

В тушении было задействовано 330 человек: пожарные-десантники, сотрудники лесопожарных формирований, работники арендаторов лесных участков. А также 11 единиц наземной техники и 2 вертолета. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 4 самолета», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 10 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 6 га.

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