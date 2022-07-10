Кемерово, 10 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Мэр Кемерова Илья Середюк оказался на пятом месте медиарейтинга среди глав столиц субъектов Сибирского федерального округа. Рейтинг за июнь опубликован на портале «Медиалогия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kemerovo.ru Илья Середюк

В рейтинг также попал спикер горсовета Кемерова Юрий Андреев. Он находится в самом конце списка — на 20 месте.

Отметим, что возглавляет рейтинг первых лица столиц субъектов Сибири в июне 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть.