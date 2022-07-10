Киев, , 13:57 — REGNUM Новым заместителем министра по евроинтеграции Украины при министерстве социальной политики страны назначена 25-летняя Анна Сергеева, до этого никогда ранее не работавшая в государственном секторе. Об этом 10 июля сообщает украинское издание «Страна».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что при этом новоиспечённая замминистра, помимо получения должности без опыта работы, будет получать оклад в размере 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс.), что в два раза больше, чем у украинского лидера Владимира Зеленского.

Также указывается, что Сергеева была назначена на эту должность ещё в начале июня 2022 года и уже начала исполнять свои обязанности. При этом, по данным СМИ Украины, до этой должности девушка была главой фирмы «Сервис Ревизор», занимавшейся консультациями парикмахерских и салонов красоты по коммерческой деятельности и управлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки были уничтожены 17 пунктов управления ВСУ.