Киев, 10 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Новым заместителем министра по евроинтеграции Украины при министерстве социальной политики страны назначена 25-летняя Анна Сергеева, до этого никогда ранее не работавшая в государственном секторе. Об этом 10 июля сообщает украинское издание «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Уточняется, что при этом новоиспечённая замминистра, помимо получения должности без опыта работы, будет получать оклад в размере 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс.), что в два раза больше, чем у украинского лидера Владимира Зеленского.

Также указывается, что Сергеева была назначена на эту должность ещё в начале июня 2022 года и уже начала исполнять свои обязанности. При этом, по данным СМИ Украины, до этой должности девушка была главой фирмы «Сервис Ревизор», занимавшейся консультациями парикмахерских и салонов красоты по коммерческой деятельности и управлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки были уничтожены 17 пунктов управления ВСУ.