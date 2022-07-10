Москва, 10 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В июне в России продано 911 новых автобусов, что на 12% больше показателей предыдущего месяца. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Dmitry Terekhov ПАЗ-3205

На долю отечественных производителей пришлось 65% от общего объёма продаж. Ещё 21% рынка заняли производители из Белоруссии.

Лидером рынка в июне остался российский бренд ПАЗ. Второе место занял белорусский производитель МАЗ, третье — российская марка ЛИАЗ. В пятёрку самых популярных брендов также вошли отечественный Volgabus и китайский Yutong.

Самой популярной моделью автобуса по итогам июня стал ПАЗ-3205, сместивший на второе место Паз-3204. Замкнул тройку лидеров МАЗ-206.