Москва, 10 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, но США это не выгодно, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, он — не сторонник мира», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Парламентский час».

Подобные политики не думают о будущем.

«И при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года началась военная специальная операция на Украине.