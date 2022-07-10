Улан-Удэ, 10 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек госпитализирован в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 385.

Выздоровели после COVID-19 к 10 июля 134 207 пациентов, в том числе шесть за последние сутки. Скончались к настоящему времени 3036 человек.