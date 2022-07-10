Могоча, Забайкальский край, 10 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Забайкалье 10 июля обострилась паводковая обстановка. Как сообщает МЧС РФ, В результате выпадения обильных осадков на территории Могочинского района подтоплены 22 приусадебных участка и один дом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

Развернуто 3 ПВР, граждане от эвакуации отказались. Спасателями проводится информирование населения, попадающего в зону возможного подтопления. Приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 16 единиц техники, а также 4 единиц плавсредств. Наготове вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 5 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках края решено ввести режим повышенной готовности.

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