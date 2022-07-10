Новосибирск, 10 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 11 июля, ожидается потепление до +31 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +13…+18 °C, днём — +26…+31 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом в Карасукском районе Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости.