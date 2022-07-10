Берлин, 10 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Германия в результате безответственной политики своих властей оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем её существованию. Об этом 10 июля написал в своей статье обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его мнению, Германия «с умопомрачительной скоростью» мчится к собственному краху, так как пандемия и санкции против России, как пишет автор, уничтожили немецкую бизнес-модель.

Также он уточнил, что в мае 2022 года от активного сальдо торгового баланса (превышения товарного экспорта страны над её товарным импортом) ФРГ осталось только €0,5 млрд и этот показатель уменьшился на 70,7% в сравнении с 2021 годом.

При этом Фридрих предупредил, что также Германия быстро теряет производительность и конкурентоспособность, в результате чего произойдёт потеря рабочих мест, социальной защищённости и благосостояния.

Кроме того, автор публикации отметил, что в этом случае непонятно, кто будет раскошеливаться для спасения Евросоюза и евро.

«Шутки в сторону: Германия не сможет себе этого позволить, если будет уничтожена её промышленная база, а вместо неё не появится новая. Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия», — добавил Фридрих, уточнив, что шансы на выживание ЕС без экономики Германии являются очень малыми.

Помимо того, он указал, что энергетическая политика ФРГ также провалилась из-за того, что её проводили ослеплённые идеологией люди, и добавил, что стране нужно признать, что санкции против России провалились и бьют сильнее всего по немецкой экономике.

При этом обозреватель пояснил, что пока власти Германии расшатывают собственный фундамент экономики и надёжного энергоснабжения, такие страны, как Индия, Китай, Бразилия и Турция, приобретают российское сырьё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России.