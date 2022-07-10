Берлин, , 13:42 — REGNUM Вопрос обеспечения ФРГ энергоресурсами будет на повестке в течение долгого времени, заявил 10 июля канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Michael Lucan

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Он отметил, что власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту: речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов СПГ, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.

«На сегодня мы обеспокоены безопасностью энергоснабжения, это будет продолжаться в течение следующих … месяцев и даже лет», — отметил он, добавив, что в долгосрочной перспективе Германии следует стремиться к полному отказу от импорта нефти, газа, угля и переходу на возобновляемые источники энергии.