10 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Светлана Шаповалова, , 14:49 — REGNUM Известие об ограничении доступ к сайту немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ, массово обсуждают в социальных сетях. Люди напомнили, что это то самое издание, куда приглашали бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«Die Welt» Kornelia Haslbeck

«На Западе запретили все российские издания», — напомнил Дмитрий Васильченко.

«Причём, запретили по национальному признаку, а не за то, что поймали за руку на лжи, в отличие от немцев», — поддерживает Юрий Савин.

«Правильно — видеть грязь, вонь и ложь всей европейской жёлтой прессы не нужно!» — считает Виктор Сергунин.

«Та самая газета, в которую устроилась Овсянникова», — напомнил Артем Ивашов.

«Мерзопакостная газетенка — как и сайт: закрыли бы доступ вообще», — предлагает Маргарита Нестерова.

«Закрыть полностью!» — поддерживает Александр.

Фредерик Берр Аппер. Фальшивые новости

«Ждём, когда и прочие помойки закроются, а то есть те, кто ведется на это все», — высказался Вениамин Князев.

«Давно пора закрыть. Нам, русским, с фашистами не по пути», — соглашается Алёна Вилкова.

«Сила в правде, а правде ложь не страшна. Раз заблокировали, значит, были на то основания», — считает Светлана.

«Не читал эту немецкую помойку, защищающую права заднеприводных мутантов, и читать не собираюсь», — поделился Максим Сидоренко.

«А не надо путать свободу слова с пропагандой экстремизма, гейтусовками и откровенной лжи!» — призывает Жана Лескова тех, кто заголосил об ограничении свободы слова в России.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ к сайту немецкой газеты Die Welt ограничил Роскомнадзор. Отмечается, что доступ к сайту названного немецкого издания был ограничен согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, «прославилась» своим выходом с плакатом о дискредитации Вооружённых сил РФ во время прямого эфира новостей.

Читайте также: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту германской газеты Die Welt