Москва, 10 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Совфеде рассчитывают на то, что осенью Госдума примет закон о наказании за исполнение антироссийских санкций.

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«Нам действительно нужен закон об исполнении антироссийских санкций в нашей стране. Надеюсь, осенью Дума сможет отбиться от разного рода лоббистов и проголосовать за эту важную инициативу», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Сенатор согласился с членом Совфеда от Крыма Ольгой Ковитиди, которая раскритиковала действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Она возмущена тем, что спорт стал инструментом антироссийской политики.

«Нашим спортивным функционерам пора уже понять, что ситуация радикально изменилась, спорт на Западе такой же инструмент борьбы на фронте русофобии, как и многие другие сферы, которые раньше считались «вне политики», — отметил Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские парламентарии неоднократно выступали за то, чтобы крымские клубы были включены в состав РФС.