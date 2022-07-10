Кемерово, 10 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 11 июля, местами ожидается гроза. Воздух прогреется до +30 °С. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Гроза в городе

«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью, утром местами дымка. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, местами +7…+12 °С, днём — +25…+30 °С», — уточняется в прогнозе.

При этом на территории региона ожидается пожароопасность второго, местами первого и третьего классов горимости.