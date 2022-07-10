Тюмень, , 13:36 — REGNUM В детских лагерях тюменской области с начала лета отдохнули уже более 40 тыс. детей и подростков. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Детский лагерь City-yaroslavl.ru

Более 4 тыс. путёвок было предоставлено бесплатно. А ещё 7 тыс. — по федеральной программе детского кешбэка.

Всего в 2022 году отдохнуть в оздоровительных лагерях смогут почти 250 тыс. детей и подростков. Всего их принимают 650 загородных центров, лагерей с дневным пребыванием и палаточных лагерей. Кроме того, дополнительно действуют три тысячи спортивных и досуговых площадок.