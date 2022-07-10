Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:31 — REGNUM Жительница Прокопьевска лишилась 30 тысяч рублей, следуя указаниям «сотрудника банка». Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Телефонный мошенник

Как выяснилось, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил о попытке оформления кредита от её имени. Следом позвонил якобы сотрудник службы безопасности, который убедил женщину установить на мобильный телефон специальное приложение, с помощью которого можно будет опередить мошенников и сохранить деньги. Мужчина продиктовал ей логин и пароль для входа, после введения которых со счёта женщины были похищены все деньги — 30 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. Установлено, что под диктовку женщина установила программу удалённого доступа. Возбуждено уголовное дело.