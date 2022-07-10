Москва, 10 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Кризисом элит назвал происходящее в мире спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки… В основе (кризиса — ред.), на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты программы показал «Парламентский час».

Понятно, что можно было бы сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами, но это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает — той же Великобритании. Для них украинцы — это расходный материал, убежден спикер Госдумы.