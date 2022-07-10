10 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Прежний курс руководства Казахстана на отдаление от России будет продолжен и укреплен. Насколько этот курс будет успешен, зависит в первую очередь от Москвы.

Александр Савельев, , 14:48 — REGNUM Российско-казахстанские отношения переживают непростой этап переформатирования. Публичные заявления высокопоставленных чиновников обоих государств о сохранении и развитии дружественных и союзнических отношений между странами призваны главным образом смягчить негативный эффект от последних заявлений президента Казахстана Касыма Токаева и практических действий руководства республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Руслан Желдибай, пресс-секретарь Касыма Токаева, заявил об отсутствии у Нур-Султана намерений действовать в ущерб интересам Москвы, а также о стратегическом партнерстве и союзническом характере отношений между двумя странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Казахстана диверсифицировать маршруты экспортных поставок нефти вряд ли носит политический характер, и призвал интенсифицировать двусторонние контакты.

Сама необходимость в таких заявлениях говорит о том, что проблемы все же есть и носят не столько экономический, сколько политический характер. События разворачиваются на фоне резонансных заявлений Касыма Токаева на ПМЭФ-22 в середине июня, в которых он отказал в признании Донецкой и Луганской Народных Республик, уничижительно назвав их квазигосударственными образованиями. Трудно толковать это заявление иначе как открытое осуждение российской политики на Украине, включая проведение специальной военной операции. Кроме того, из Нур-Султана регулярно звучат заявления, что Казахстан не станет каналом для «обхода» антироссийских санкций и сам будет полностью их придерживаться, включая запрет на экспорт и импорт подсанкционных товаров. Насколько такая политическая позиция согласуется с союзническим характером российско-казахстанских отношений и членством Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), основополагающие документы которого предполагают свободное трансграничное перемещение товаров и услуг, предстоит оценить высшим органам управления этой организации и российскому руководству.

Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-22 Официальный сайт президента Республики Казахстан

5 июля по решению российского суда Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который поставляется порядка 80% экспортной нефти Казахстана в порт Новороссийск и далее на мировой рынок, в том числе киевскому режиму, приостановил работу на месяц из-за экологических нарушений. Для нефтедобывающей отрасли республики это означает прямой убыток в 0,5 млрд долл. за месяц. В случае решения суда продлить сроки действия запрета на работу КТК, убытки Казахстана будут расти кратно и даже больше, поскольку встанет вопрос о дорогостоящем и значительном сокращении нефтедобычи.

Поскольку в Нур-Султане увидели в приостановке работы КТК политическую подоплеку, там задумались о диверсификации маршрутов поставок нефти на экспорт. Однако быстро это сделать не удастся. Нефтепровод в Китай не сможет компенсировать выпадающие объемы, неизвестно и его текущее техническое состояние. Кроме того, для осуществления поставок их необходимо законтрактовать с китайскими покупателями, которых надо найти и с которыми надо договориться.

Идея президента Казахстана Касыма Токаева о резком наращивании экспорта нефти через Каспийское море также не представляется рабочей. Строительство нефтепровода по дну моря в Азербайджан займет годы и вряд ли будет согласовано другими прикаспийскими государствами по экологическим причинам. Для танкерных перевозок нужен флот. Казахстан — сухопутное государство, его возможности в судостроении крайне ограничены, помочь ему в этом может только Россия — единственное из прикаспийских государств, обладающее соответствующими производственными мощностями и контролирующее речные артерии, связывающие Каспий с Мировым океаном. Но даже если Россия согласится помочь Казахстану в этом конкурентном для ее интересов проекте, его реализация потребует значительных средств и времени.

Карта Каспийского моря Redgeographics

Танкерная перевозка значительных объемов нефти в уникальном закрытом водоеме, которым является Каспийское море, помимо экономической нецелесообразности, несет и значительные экологические риски. На Шестом саммите лидеров прикаспийских государств в конце июня президент России Владимир Путин «подчеркнул, что необходимы срочные коллективные меры для решения экологической проблемы Каспийского региона». Это означает в том числе, что РФ не допустит реализации проектов, которые с её точки зрения угрожают экологии региона.

Через неделю после Каспийского саммита и через три недели после резкого выступления президента Касыма Токаева в Санкт-Петербурге с фактическим осуждением политики России суд принял решение о временной приостановке работы КТК, фактически парализовав нефтяной экспорт Казахстана. В этой последовательности трудно не увидеть политическую составляющую.

В январе ОДКБ, прежде всего Россия, спасли Казахстан и лично г-на Токаева от мятежа и возможной гражданской войны с последующим распадом государства. Преуменьшение президентом Казахстана значения российского участия в этих событиях, фактическое осуждение российской политики, нарастающие экономические противоречия в связи с официальным присоединением республики к антироссийским санкциям не могли остаться без внимания в Кремле. Умиротворяющие заявления пресс-секретарей глав двух государств призваны публично сгладить противоречия, оставляя «за кадром» реальную работу.

Недипломатичные заявления и практические действия президента Касыма Токаева вызваны не только опасениями вторичных санкций Запада, как он об этом говорит. Прежде всего, они нацелены на умиротворение и поддержку националистической и русофобской части казахского общества, которое обретает все большее влияние в республике. Это означает, что прежний курс руководства Казахстана на отдаление от России будет продолжен и укреплен. Насколько этот курс будет успешен, зависит в первую очередь от Москвы.