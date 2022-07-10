Оренбург, 10 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Оренбурге студентка одного из вузов отдала мошенникам 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Девушке позвонил неизвестный и сообщил, что для предотвращения хищения денег якобы нужно оформить встречную заявку на получение кредита. Студентка это сделала, а затем перевела полученные средства на указанный звонившим счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая жительница Челябинской области перевела неизвестным сбережения свои и своего супруга.