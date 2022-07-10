Деревня Ясная Поляна, Тульская область, , 13:24 — REGNUM В рамках создания фестивального центра на базе музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет построена стационарная театральная сцена. Об этом сообщил журналистам советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

Ясная Поляна Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас для проведения театрального фестиваля «Толстой» в «Ясной Поляне» используют временную сцену, которая разбирается после завершения мероприятия. Советник президента по вопросам культуры рассказал, что при строительстве фестивального центра будет создана стационарная сцена, которая сможет функционировать постоянно.

Театральный фестиваль «Толстой» проводится на территории музея-усадьбы писателя с 2016 года. В 2022 году фестиваль прошёл с 8 по 10 июля.

Планируется, что многофункциональный фестивальный центр на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» заработает к 2028 году. Открытие центра будет приурочено к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

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