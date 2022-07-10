Москва, , 13:23 — REGNUM Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 242 самолета и 137 вертолетов. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1506 БПЛА, 353 ЗРК, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.

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