Москва, , 13:20 — REGNUM Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

Пилот ВКС РФ Mil.ru

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Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены: 3 украинских БПЛА в районах н.п. Мелитополь Запорожской области, Веселое, Терновое Харьковской области, 3 баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе н. п. Чернобаевка Херсонской области, 5 снарядов РСЗО «Смерч» в районе н. п. Бражковка Харьковской области.